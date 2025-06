Locatelli | Per alcune neoplasie del sangue in Italia già 7 terapie Car-T

Le terapie CAR T stanno rivoluzionando il panorama oncologico in Italia, offrendo nuove speranze ai pazienti con neoplasie del sangue. Dopo il successo su alcune leucemie e linfomi, si apre ora la prospettiva di impiego anche nelle leucemie linfoblastiche acute T e nelle mieloidi acute. Una svolta che potrebbe cambiare radicalmente il futuro delle terapie personalizzate, rendendo più vicina una cura definitiva.

'Concreta la prospettiva dell'impiego anche in leucemie linfoblastiche acute T e nelle mieloidi acute' Roma, 19 giu. (Adnkronos Salute) - "Tra le frontiere più estreme e più avanzate nel trattamento della cura dei malati affetti da patologie leucemiche, linfomatose o mielomatose, indubitabilm.

