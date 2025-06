Lo Us Open rivoluziona il doppio misto Vavassori | Più esibizione che Slam

Lo US Open mette in scena una rivoluzione nel doppio misto, con sedici coppie di stelle pronte a sfidarsi in un mini torneo spettacolare dal montepremi di un milione di dollari. Tra le sfide più attese, Sinner-Navarro e Paolini-Musetti promettono emozioni uniche, ma non tutti sono convinti dell’innovazione. È il momento di scoprire come questa rivoluzione cambierà il panorama del tennis estivo.

Il doppio misto degli US Open cambia volto: sedici coppie stellari, tra cui Sinner-Navarro e Paolini-Musetti, si sfideranno in un mini torneo spettacolo con regole rivoluzionate. In palio 1 milione di dollari. Ma c'è chi non è d'accordo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Lo Us Open rivoluziona il doppio misto. Vavassori: “Più esibizione che Slam”

In questa notizia si parla di: open - doppio - misto - rivoluziona

Open d'Italia disabili di Golf: a Sirolo il...doppio pokerissimo di Tommaso Perrino - A Sirolo, il golf si tinge di emozioni con la straordinaria vittoria di Tommaso Perrino, che conquista per la quinta volta l'Open d'Italia disabili.

Lo Us Open rivoluziona il doppio misto. Vavassori: “Più esibizione che Slam”; US Open - Doppio misto da urlo, annunciate le coppie: ci sono Sinner-Alcaraz-Djokovic; US Open, Jannik Sinner esordisce del doppio misto con Emma Navarro: chi è e la carriera della numero nove al m.

Lo Us Open rivoluziona il doppio misto. Vavassori: “Più esibizione che Slam” - Il doppio misto degli US Open cambia volto: sedici coppie stellari, tra cui Sinner- Secondo gazzetta.it

Halle, Bolelli e Vavassori volano in finale e indicano la via a Sinner. Nuove polemiche sul doppio misto allo US Open - ATP Halle, terza finale consecutiva in Germania per Bolelli e Vavassori, che indicano la strada a Sinner. Lo riporta sport.virgilio.it