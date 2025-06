Lo studio inibitore Il-23 riduce segni e sintomi artrite psoriasica attiva

Al Congresso europeo di reumatologia 2025 a Barcellona, Johnson & Johnson ha svelato i risultati promettenti dello studio Apex, che conferma come guselkumab, un anticorpo monoclonale inibitore di Il-23, possa ridurre significativamente i segni e i sintomi dell’artrite psoriasica attiva in sole 24 settimane. Questa scoperta apre nuove speranze per il miglioramento della qualità di vita di chi convive con questa condizione.

Sono stati presentati al Congresso europeo di reumatologia (Eular) 2025 di Barcellona, da Johnson & Johnson, i nuovi dati dello studio di fase 3b Apex che dimostrano l'efficacia a 24 settimane di guselkumab, anticorpo monoclonale inibitore di Il-23, nel ridurre significativamente sia i segni sia i sintomi dell'artrite psoriasica attiva (PsA)

