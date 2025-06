Lo strano caso della lobby dei dissidenti iraniani al Parlamento europeo

Lo strano caso della lobby dei dissidenti iraniani al Parlamento europeo rivela un'incredibile influenza nascosta dietro le quinte delle decisioni politiche. Non sono i giganti dell'auto o della chimica a dominare, ma un gruppo di iraniani chiamato CNRI, con radici profonde nella storia politica dell'Iran. La loro presenza costante nei caffè del Parlamento testimonia un potere sottile e complesso, che merita di essere approfondito e compreso.

I lobbisti piĂą presenti al Parlamento europeo non sono i costruttori tedeschi di automobili nĂ© i colossi della chimica, ma un gruppo di iraniani chiamato Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana (CNRI). L’organizzazione contribuì a rovesciare lo SciĂ filo-americano Mohammad Reza Pahlavi nel 1979, ma furono sconfitti dai Mullah nella successiva lotta per il potere. I loro rappresentanti sono una presenza fissa nei caffè del Parlamento a Bruxelles e Strasburgo, e incontrano regolarmente eurodeputati, molti dei quali li sostengono politicamente. Ora, mentre Israele e Iran sono in guerra, gli anni trascorsi dal CNRI a fare lobbying sugli europarlamentari stanno dando i loro frutti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Lo strano caso della lobby dei dissidenti iraniani al Parlamento europeo

In questa notizia si parla di: parlamento - iraniani - europeo - strano

Come Gruppo dei Socialisti e Democratici al Parlamento europeo siamo profondamente preoccupati per l’attacco israeliano contro gli impianti nucleari iraniani. Questa pericolosa escalation rischia di scatenare una guerra regionale, con ulteriori rischi a livello Vai su Facebook

Lo strano caso della lobby dei dissidenti iraniani al Parlamento europeo; Benzina, lo strano problema dell’Iran: il prezzo è troppo basso, 0,03 dollari al litro; Come funziona lo strano meccanismo di voto del Parlamento britannico.

La grande marcia degli iraniani a Strasburgo: "L'Ue inserisca i Pasdaran tra le organizzazioni terroristiche" - È quanto accaduto lunedì a Strasburgo davanti al Parlamento europeo in occasione della manifestazione Solidarity Rally for Iran, promossa dal parlamentare svedese di origini iraniane Alizera ... Come scrive repubblica.it

Pasdaran terroristi? La marcia degli iraniani a Strasburgo: "L'Europa è pronta" - è ciò che chiede il popolo della diaspora iraniana in marcia in questi giorni a Strasburgo dove l'emendamento verrà discusso in plenaria al Parlamento europeo. Riporta rainews.it