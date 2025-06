Lo stadio della Roma slitta ancora | i problemi sul bosco di Pietralata ancora irrisolti

Il sogno di uno stadio all'avanguardia per la Roma si scontra ancora con le sfide ambientali e burocratiche di Pietralata. La questione del bosco, cuore pulsante del progetto, rimane irrisolta, rallentando la presentazione del piano definitivo. Senza risolvere questi nodi, il futuro dello stadio rimane incerto. Ma quali sono le prossime mosse? Continuate a leggere per scoprire gli sviluppi di questa intricata vicenda.

Slitta ancora la presentazione del progetto definitivo dello stadio della Roma a Pietralata. La questione del 'bosco' tiene ancora banco e non può essere toccato, per il momento. Senza disboscare quell'area, inoltre, non è possibile eseguire tutti i rilievi archeologici necessari per il via libera da parte della Soprintendenza statale. 🔗 Leggi su Fanpage.it