Lo spread Btp-Bund a 100 punti torna ai livelli di maggio

Lo spread tra Btp e Bund ha raggiunto nuovamente i 100 punti, riportando alla mente i livelli di maggio. Questa risalita influisce sui rendimenti dei titoli di Stato italiani e tedeschi, con il nostro Btp che sale al 3,52%. In un contesto di mercato in evoluzione, è fondamentale monitorare attentamente queste dinamiche per comprendere l’andamento della nostra economia e le implicazioni per gli investitori.

Lo spread fra Btp e Bund è tornato a quota 100 punti, un livello che aveva lasciato a maggio scorso. Il rendimento del titolo di Stato italiano è in risalita al 3,52% dal 3,44% della vigilia e quello tedesco al 2,52% dal 2,49 per cento.

