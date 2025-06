Lo sport allena all’inclusione Cento atlete in campo con Axa per la settimana della sostenibilità

Lo sport diventa un potente strumento di inclusione sociale e empowerment femminile con il progetto Girls Just Wanna Have Goals, organizzato da Axa Italia in collaborazione con Sport Senza Frontiere. Durante la settimana della sostenibilità , cento atlete hanno dimostrato come il calcio possa unire, ispirare e cambiare le vite. Questo evento simbolico si conclude a Roma, lasciando un messaggio forte: lo sport è per tutti, senza limiti nÊ barriere.

Celebrare il valore dello sport come strumento di inclusione sociale ed empowerment femminile. È questo l’obiettivo del progetto Girls Just Wanna Have Goals, il torneo di calcio femminile organizzato da Axa Italia insieme a Sport Senza Frontiere, nell’ambito della Week For Good, settimana che Axa dedica ogni anno alla sostenibilitĂ coinvolgendo tutti i suoi collaboratori in 50 Paesi nel mondo. Il torneo, che si è concluso il 17 giugno a Roma con la finale nello stadio Nando Martellini, alle Terme di Caracalla, ha visto la partecipazione di oltre 100 giovani atlete del network di Sport Senza Frontiere e di centinaia di volontari dell’associazione AXA Cuori in Azione e collaboratori di AXA Italia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net Š Quotidiano.net - Lo sport allena all’inclusione. Cento atlete in campo con Axa per la settimana della sostenibilitĂ

In questa notizia si parla di: sport - inclusione - atlete - settimana

