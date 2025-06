Lo spettacolo Tris D’Assi chiude il laboratorio sull’invecchiamento attivo

Si avvicina la conclusione del coinvolgente laboratorio sull’invecchiamento attivo, che ha visto protagonisti creatività e socialità a Nardò. Sabato 21 giugno alle ore 21, al Teatro Comunale, andrà in scena “Il cassetto dei ricordi”, un emozionante spettacolo per celebrare i traguardi raggiunti. Un’occasione speciale per riscoprire il valore della memoria e della vitalità, e per chiudere con un sorriso questa stimolante esperienza.

