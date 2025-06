Lo spavento nel bosco per un pit bull libero | Era buono ma se avessi usato lo spray?

Lo spavento nel bosco per un pit bull libero può sembrare un episodio isolato, ma è un richiamo alla prudenza che ogni proprietario dovrebbe ascoltare. Nel racconto del signor Gilberto, pubblicato sul gruppo Facebook “Sei di Lipomo se...”, si rivela l’importanza di essere preparati e di conoscere le strategie di difesa, come lo spray repellente. Può davvero fare la differenza tra una passeggiata tranquilla e un’emergenza improvvisa.

"Può servire o forse no, ma è giusto raccontarlo", così inizia il racconto del signor Gilberto pubblicato sul gruppo Facebook "Sei di Lipomo se.", dove condivide la sua esperienza per mettere in guardia gli altri proprietari di cani. Nel primo pomeriggio del 16 giugni, come ogni giorno.

