Lo sciopero dei metalmeccanici | Senza tavolo non si va avanti

Lo sciopero dei metalmeccanici continua a far sentire la sua voce, rifiutando di essere ignorato. Domani, le tute blu incroceranno di nuovo le braccia per otto ore di protesta, coinvolgendo tutta Italia con cortei e manifestazioni. In Emilia-Romagna, il punto di aggregazione sarà Bologna, al Parco Nord, dove si uniscono lavoratori da tutta la regione. La richiesta? Un tavolo di confronto reale con Federmeccanica, perché senza dialogo, non si va avanti.

Non si ferma la protesta dei metalmeccanici. Domani le tute blu incroceranno di nuovo le braccia per otto ore di sciopero generale, con cortei e manifestazioni in tutta Italia. In Emilia-Romagna, l'appuntamento è a Bologna: il concentramento regionale si terrĂ al Parco Nord, dove è attesa una nutrita delegazione in arrivo anche da Imola. Il motivo? Sempre lo stesso: Federmeccanica, riferiscono in una nota congiunta Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm Uil, resta ferma sulle sue posizioni, rifiutando di dare risposte concrete al tavolo per il rinnovo del contratto nazionale. Una scelta che i sindacati giudicano "inaccettabile" alla luce dei crescenti profitti delle imprese e dell'erosione costante del potere d'acquisto dei lavoratori.

