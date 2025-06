Lo ha scritto la Pr italiana che ha lavorato per il colosso vent' anni

Dalle relazioni pubbliche alle relazioni umane: come ho riscritto i principi di comunicazione in un mondo in continuo cambiamento. Marisandra Lizzi, con la sua esperienza decennale al fianco del colosso Amazon, ci narra ora un percorso tra successi, delusioni e riflessioni intime. Un racconto che sfida i pregiudizi e mette in discussione le frontiere tra pubblico e privato, offrendoci spunti di profonda attualità .

Marisandra Lizzi, scrittrice, esperta di comunicazione, per vent'anni è stata il volto della comunicazione Amazon in Italia. Poi l'amore con il colosso è finito. E ora la storia, tra orgoglio e pregiudizio, e molte critiche, è finita nel libro Lettera a Jeff Bezos. Dalle relazioni pubbliche alle relazioni umane: come ho riscritto i principi di Amazon (Do it Human). Mentre in laguna monta la protesta del comitato #nospaceforbezos, i giorni dal 24 al 30 giugno, saranno di grande .passione in tutti i sensi.

