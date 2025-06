Lo Chef Maido di Lima vince 50 Best Restaurant

Il palcoscenico internazionale della gastronomia celebra con entusiasmo il trionfo di Maido di Lima, incoronandolo come il miglior ristorante al mondo nel 2025. Questo riconoscimento sottolinea l’eccellenza peruviana e la maestria dello chef Maido nel portare i sapori di Lima sotto i riflettori globali. In un contesto ricco di talenti, cinque chef italiani si distinguono tra i migliori, a testimonianza di un’Italia sempre più protagonista nel panorama culinario internazionale.

Il vincitore di 50 Best Restaurants 2025 è Maido di Lima. Secondo in classifica Asador Extebarri dl Atxondo (Spagna, Paesi Baschi), terzo Quintonil di Città del Messico. Sono cinque gli italiani nei cinquanta migliori chef del mondo: al sedicesimo posto c'è Lido 84 di Gardone Riviera (Brescia), al 18o Reale di Castel di Sangro (l'Aquila), al 31o Le Calandre di Rubano (Padova), al 32o Piazza Duomo di Alba (Cuneo) e al 43o Uliassi di Senigallia (Ancona). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Lo Chef Maido di Lima vince 50 Best Restaurant

