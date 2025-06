Llorente | Vlahovic? Chi lascia la Juve poi se ne pente La lotta scudetto sarà Allegri-Conte

Il duello tra Llorente e Vlahovic infiamma il cuore dei tifosi della Juventus, mentre la lotta per lo scudetto si fa sempre più serrata con Allegri e Conte agguerriti come mai. Il Mondiale per club rappresenta un’occasione d’oro per i bianconeri, e il nuovo colpo in attacco potrebbe fare la differenza: Gyokeres, Osimhen e altri grandi talenti si contendono il sogno di riportare la Juventus ai vertici. La strada è ancora lunga, ma le premesse sono promettenti.

"Il Mondiale per club è una grande occasione per la Juve. Il colpo per l'attacco? Il mio preferito è Gyokeres, poi c’è Osimhen": così lo spagnolo che con i bianconeri ha conquistato 6 trofei. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Llorente: "Vlahovic? Chi lascia la Juve poi se ne pente. La lotta scudetto sarà Allegri-Conte"

In questa notizia si parla di: juve - llorente - vlahovic - lascia

Llorente a Sky: «Juve, il quarto posto per costruire una grande squadra da Scudetto. Quella partita ha cambiato la stagione dei bianconeri» - Fernando Llorente, ex attaccante della Juventus, ha sottolineato a Sky Sport come quella partita abbia cambiato la stagione dei bianconeri, portandoli al quarto posto con l’obiettivo di costruire una squadra da scudetto.

SCAMBIO VLAHOVIC-THEO HERNANDEZ: ACCETTATE L'idea di mercato che circola nelle ultime ore: Vlahovic al Milan per ritrovare Allegri, Theo alla Juve per ritrovare se stesso. Vai su Facebook

#Llorente: «La #Juve centrerà il quarto posto, sul futuro...» - X Vai su X

Llorente: Vlahovic? Chi lascia la Juve poi se ne pente. La lotta scudetto sarà Allegri-Conte; Llorente: “Tra Vlahovic e Sesko prendo il serbo…”; Juventus, Llorente: 'Vista la stagione, il quarto posto sarebbe buono'.

Vlahovic lascia la Juve? Sky svela le cifre: potrebbe partire per questo prezzo sorprendente. Quanto potrebbero guadagnare i bianconeri - Quanto potrebbero guadagnare i bianconeri Il calciomercato estivo si preannuncia ricco di colpi d ... Lo riporta juventusnews24.com

Vlahovic lascia la Juve e resta in Serie A: ritorno di fiamma per il serbo - A rigor di logica, Vlahovic dovrebbe lasciare la Juventus già la prossima estate, ma nei corridoi del calciomercato si sta diffon ... Da calciomercato.it