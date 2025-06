Llorente sullo Scudetto | A Napoli Conte ha fatto un capolavoro ma l’Inter…

Fernando Llorente, ex attaccante di Juventus e Napoli, ha commentato con ammirazione lo scudetto conquistato dal Napoli di Antonio Conte, definendolo un vero capolavoro. Mentre l’Inter di Inzaghi si consola con il secondo posto dopo una stagione intensa, il suo parere mette in luce la grandezza del trionfo partenopeo. Un’annata che resterà impresso nelle memorie di tutti gli appassionati di calcio, confermando ancora una volta quanto lo spettacolo possa regalare sorprese e emozioni.

L'ex attaccante di Juventus e Napoli, Fernando Llorente, ha commentato l'esito del campionato appena concluso. Le sue parole sull'Inter. Nonostante il campionato sia finito da più di un mese, in molti continuano a commentare l'esito finale. Come è noto, a trionfare è stato il Napoli di Antonio Conte all'ultima giornata di campionato. Secondo posto per l' Inter di Simone Inzaghi, che come è noto ha lasciato Milano dopo la batosta subita in finale di Champions League. A commentare quanto successo è stato, tra gli altri, anche Fernando Llorente che ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport.

