Llorente lancia la Juve | Ha una grande occasione in questo Mondiale Chi sarà il trascinatore? Non ho dubbi dico lui

Fernando Llorente, ex attaccante bianconero, si sente ancora coinvolto nell’entusiasmo juventino dopo la vittoria all’esordio nel Mondiale per Club contro l’Al Ain. Con entusiasmo e convinzione, Llorente lancia la Juventus, sottolineando le potenzialità di chi può diventare il leader del team in questa importante competizione. La domanda ora è: chi sarà il trascinatore che guiderà i bianconeri verso il successo? Secondo lui, la risposta è chiara.

Llorente lancia la Juve: le dichiarazioni dell’ex attaccante bianconero dopo la vittoria all’esordio nel Mondiale per Club contro l’Al Ain. Cosa ha detto. Fernando Llorente è intervenuto alla Gazzetta dello Sport. Di seguito le sue parole sulla Juve, vittoriosa nella notte contro l’ Al Ain nell’esordio al Mondiale per Club. FAVORITA – « Il Psg campione d’Europa è la mia favorita, ma la Juventus ha una grande occasione: in un colpo solo può riscattare la stagione deludente e lanciarsi di prepotenza e con ottimismo in quella nuova » TRASCINATORE – « Io voto Tudor. Avete visto il capolavoro che ha fatto Luis Enrique nel Psg? Ecco, mi aspetto che Igor presenti una Juventus affamata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Llorente lancia la Juve: «Ha una grande occasione in questo Mondiale. Chi sarà il trascinatore? Non ho dubbi, dico lui»

