Llorente | La Juve deve essere affamata come il PSG Futuro Vlahovic? Ci penserei bene prima di fare questa cosa

Fernando Llorente, ex attaccante della Juventus, invita i bianconeri a mantenere la fame di un tempo, come il Psg, e riflettere attentamente sul futuro di Vlahovic. Nel suo intervento a La Gazzetta dello Sport, l’ex attaccante ha analizzato le prospettive per il Mondiale per Club, sottolineando quanto sia importante puntare sulla determinazione e sulla strategia. La sfida è aperta: la Juve può davvero fare il salto di qualità ?

Le parole di Fernando Llorente, ex attaccante della Juve, sulle sue aspettative per il Mondiale per Club e sul futuro di Vlahovic Fernando Llorente, ex attaccante della Juve, ha concesso un’intervista a La Gazzetta dello Sport dove ha parlato delle sue aspettative per il Mondiale per Club. UOMO DECISIVO AL MONDIALE PER CLUB – «Io voto Tudor. Avete visto il capolavoro . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Llorente: «La Juve deve essere affamata come il PSG. Futuro Vlahovic? Ci penserei bene prima di fare questa cosa»

Llorente a Sky: «Juve, il quarto posto per costruire una grande squadra da Scudetto. Quella partita ha cambiato la stagione dei bianconeri» - Fernando Llorente, ex attaccante della Juventus, ha sottolineato a Sky Sport come quella partita abbia cambiato la stagione dei bianconeri, portandoli al quarto posto con l’obiettivo di costruire una squadra da scudetto.

