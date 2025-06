Llorente critica l’Inter | Ha buttato uno scudetto poi quella finale Ora gli è rimasta solo una garanzia

Fernando Llorente, ex attaccante della Juve, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della stagione dell' Inter. STAGIONE INTER – «Conte ha fatto un capolavoro a Napoli, ma io resto dell'idea che l'Inter abbia buttato via il campionato perdendo con la Roma e pareggiando con la Lazio. In finale di Champions non c'è stata partita, però il Psg è pazzesco e avrebbe battuto chiunque. I nerazzurri hanno sempre una squadra forte, ma la garanzia resta Marotta: dove va, vince.

