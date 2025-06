ll giallo di Villa Pamphili la donna è russa e si chiamava Anastasia

Il giallo di Villa Pamphili sconvolge Roma: una madre russa, Anastasia, e la sua neonata trovate senza vita in un tragico intreccio di mistero. La giovane, madre a Chi l’ha visto e studiosa di inglese a Malta, ora lascia un’indagine che tiene con il fiato sospeso l’intera città. Cosa si nasconde dietro questa tragedia? Le risposte potrebbero cambiare tutto, ma la verità è ancora lontana.

Il 7 giugno scorso, Villa Pamphili è diventata teatro di un dramma che ha sconvolto l'opinione pubblica. Una donna, di origini russe e di nome Anastasia, è stata trovata morta a circa 200 metri dal corpo della sua bambina di soli sei mesi. Le indagini, portate avanti dalla Procura di Roma con la collaborazione delle autorità maltesi, hanno portato a una svolta significativa: l'uomo coinvolto, Francis Kaufmann, è stato arrestato in Grecia. Chi era Anastasia?. Anastasia, una cittadina russa di 30 anni, si trovava a Malta per studiare inglese, dove aveva conosciuto un uomo di nome Rexal Ford.

