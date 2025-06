Liverpool su Osimhen pronto a girare al Napoli i cartellini di Nunez e Chiesa!

Il Liverpool si prepara a rivoluzionare il suo attacco, e l’obiettivo principale è Victor Osimhen. Con il Napoli pronto a girare i cartellini di Nunez e Chiesa, tutto sembra puntare verso una rapida operazione di mercato. Il centravanti nigeriano, finora ostico alle offerte arabe, potrebbe presto indossare la maglia dei Reds, segnando un nuovo capitolo nella sua carriera e cambiando le sorti della prossima stagione.

Il Liverpool è alla ricerca di un nuovo attaccante in vista della prossima stagione e sembra che sia stato individuato il profilo giusto. Come riporta TEAMtalk, il club inglese ha un forte interesse per Victor Osimhen Victor Osimhen è l'oggetto pregiato di questo mercato estivo. Il centravanti nigeriano di proprietà del Napoli, ma in prestito al Galatasaray ha sinora rifiutato perentoriamente le faraonico offerte arrivate dall'Arabia, dall'Al Hilal di Inzaghi. Club disposto ad avvicinarsi quanto più possibile alla clausola di 75 milioni fissata a suo tempo da De Laurentiis. Che Osimhen piaccia – riporta Sport Mediaset – e sia un obiettivo della Juventus poi è arcinoto.

Il Liverpool è pronto a fare un'offerta per Victor Osimhen, il club inglese lo sta prendendo seriamente in considerazione e sta ragionando con il Napoli su un maxi scambio includendo Darwin Nunez e Federico Chiesa per arrivare all’attaccante nigeriano. Fonte Vai su Facebook

Il #Liverpool è pronto a fare un offerta per Victor #Osimhen, il club inglese lo sta prendendo seriamente in considerazione e sta ragionando con il #Napoli su un Maxi Scambio includendo Darwin #Nunez e Federico #Chiesa per arrivare all’attaccante nigeria Vai su X

