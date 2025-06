Liverpool l’acquisto di Florian Wirtz fa arrabbiare… Boston! I fan dei Red Sox contro il gruppo Fenway

L’acquisto record di Florian Wirtz da parte del Liverpool ha scatenato un’ondata di sdegno tra i tifosi dei Boston Red Sox, che accusano il gruppo Fenway di trascurare la loro amata squadra di baseball per investire nel calcio europeo. Una mossa che ha acceso le polemiche e diviso gli appassionati, evidenziando le tensioni tra due mondi sportivi diversi ma ugualmente appassionati. Ma cosa significa tutto ciò per il futuro dello sport a Boston?

Liverpool, l’acquisto di Wirtz scatena la rabbia dei tifosi dei Boston Red Sox, che accusano il gruppo Fenway di trascurare la squadra di Baseball Il clamoroso acquisto di Florian Wirtz da parte del Liverpool, per una cifra record da 116 milioni di sterline, ha provocato un’insolita ondata di rabbia. a Boston. Come riportato da Goal . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Liverpool, l’acquisto di Florian Wirtz fa arrabbiare… Boston! I fan dei Red Sox contro il gruppo Fenway

