LIVE Sonego-Zverev ATP Halle 2025 in DIRETTA | serve l’impresa contro il n3 del mondo

Benvenuti alla live dell’attesa sfida tra Lorenzo Sonego e Alexander Zverev agli ottavi di finale dell’ATP Halle 2025. Un match ricco di adrenalina, dove il talento italiano si trova di fronte al numero 3 del mondo in cerca di un’impresa memorabile. Riuscirà Sonego a sorprendere e conquistare i quarti? Restate con noi e scopritelo aggiornando questa diretta in tempo reale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di ottavi di finale, caldissima, tra lorenzo SONEGO e Alexander Zverev. Torinese in caccia dell’impresa che varrebbe i quarti di finale nell’ATP 500 di HALLE (GER)! Tornato alla vittoria nello ‘spareggio’ tra giocatori in crisi contro Struff, il giocatore del Bel Paese sogna di dare continuità infliggendo un’altra dolorosa sconfitta nella stagione 2025 di Zverev. Quest’ultima, partita alla grande, è colata piano piano a picco, un po’ come quella di Sonego. Entrambe le annate hanno infati in comune l’alto, gli Australian Open (QF Sonego, Finale Zverev), per poi calare. 🔗 Leggi su Oasport.it