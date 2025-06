LIVE Sonego-Zverev ATP Halle 2025 in DIRETTA | giocatori in campo!

Preparati a vivere in tempo reale l’emozione del match tra Sonego e Zverev all’ATP Halle 2025! I due campioni sono pronti a scendere in campo, portando con sé una storia di incontri passati e sfide che promettono spettacolo. Resta con noi e clicca qui per aggiornamenti live, perché ogni punto può scrivere un nuovo capitolo di questa avvincente sfida. Le emozioni stanno per partire!

16:50 Giocatori in campo! Siamo quindi a pochi istanti dall'inizio del palleggio di riscaldamento. 16:46 I due si incontrarono proprio ad HALLE per il match di primo turno nel 2024, ebbe la meglio il tedesco per 7-6, 6-3. 16:31 Chiude in maniera incredibile l'albiceleste 8 punti a 6 dopo un altro bel Tie-break decisivo a Halle (clicca QUI per rivivere quello di COBOLLI ), è il momento della discesa in campo di Zverev e Sonego! 16:20 Ci siamo, serve Etcheverry per rimanere nel match, è nel set decisivo con Rublev dopo 170? di partita. POI SINNER E SONEGO, prima il torinese chiaramente contro il tedesco n.

