LIVE Sonego-Zverev ATP Halle 2025 in DIRETTA | azzurro in campo tra pochi minuti!

Benvenuti alla nostra emozionante diretta live dagli ottavi di finale di Halle 2025! La tensione è alle stelle mentre Lorenzo Sonego si prepara a sfidare il potente Alexander Zverev, un match che promette spettacolo tra colpi potenti e strategie di alta classe. Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale e tutta l’adrenalina di questa sfida imperdibile nel cuore dell’estate tennistica. La partita sta per iniziare: non perdetevi nemmeno un punto!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:20 Ci siamo, serve Etcheverry per rimanere nel match, è nel set decisivo con Rublev dopo 170? di partita. POI SINNER E SONEGO, prima il torinese chiaramente contro il tedesco n.3 del mondo. 15:32 Rublev-Etcheverry 3-6, 7-6! Dopo il set decisivo SONEGO! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di ottavi di finale, caldissima, tra lorenzo SONEGO e Alexander Zverev. Torinese in caccia dell’impresa che varrebbe i quarti di finale nell’ATP 500 di HALLE (GER)! Tornato alla vittoria nello ‘spareggio’ tra giocatori in crisi contro Struff, il giocatore del Bel Paese sogna di dare continuità infliggendo un’altra dolorosa sconfitta nella stagione 2025 di Zverev. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sonego-Zverev, ATP Halle 2025 in DIRETTA: azzurro in campo tra pochi minuti!

