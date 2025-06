LIVE Sonego-Zverev 6-3 4-6 6-7 ATP Halle 2025 in DIRETTA | l’azzurro arriva vicino al colpaccio ma cede di misura

L’azzurro Sonego sfida Zverev in un emozionante match a Halle 2025, arrivando vicino al colpaccio. Nonostante la sconfitta di misura, il nostro talento ha mostrato carattere e miglioramenti significativi, lasciando intravedere luce per il futuro. Segui in tempo reale questa battaglia avvincente: clicca qui per aggiornamenti live e scopri come si conclude questa sfida mozzafiato!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:26 Bravo l’azzurro che gioca il miglior match della stagione Australian Open esclusi e che si rilancia per il torneo di Easbourne ma, soprattutto, per Wilbledon! 19:25 Zverev b. Sonego 3-6, 6-4, 7-6(2)! Conclude la partita con un servizio slice e un’altra comodissima conclusione di volo il tedesco. 2-6 Non sbaglia la comoda volèe il tedesco e ha 4 palle match. 2-5 Niente, il lob di Zverev con il rovescio è di pregevole fattura. Serve un miracolo. Il tedesco ha già perso un tie decisivo dal 5-2 quest’anno contro Muller. 2-4 Servizio e dritto. Si gira, c’è un mini break da recuperare. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sonego-Zverev 6-3, 4-6, 6-7, ATP Halle 2025 in DIRETTA: l’azzurro arriva vicino al colpaccio ma cede di misura

