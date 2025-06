LIVE Sonego-Zverev 6-3 4-6 5-6 ATP Halle 2025 in DIRETTA | un 15-30 e un game ai vantaggi da resettare subito!

Un match emozionante tra Sonego e Zverev al ATP Halle 2025 tiene tutti col fiato sospeso. La tensione si fa palpabile, con scambi intensi e colpi decisivi che potrebbero cambiare il corso del set. RiuscirĂ Sonego a strappare il game e prolungare la sfida? Restate con noi per aggiornamenti live e non perdere nemmeno un punto di questa battaglia all'ultimo game.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-6 Servizio e dritto Zverev. Se ne esce. Vediamo se Sonego andrĂ al tie-break. A-40 Prende la riga con il dritto il tedesco, torna indietro la fortuna al russo di origine. 40-40 Clamoroso errore nei pressi della rete del tedesco. E' in un'altro di quei momenti in cui va fatto giocare, l'ha fatto il torinese e ha un'altra chance! A-40 Servizio e comodo dritto Zverev. 40-40 Incredibile! Aveva giocato lo scambio perfetto Sonego ma aveva rovinato tutto con un dritto comodo messo sul nastro. Però stavolta la palla prende la linea! VANTAGGI! 40-30 Solita botta vincente alla T.

ATP Stoccarda 2025, sorteggiato il tabellone. Zverev sulla strada di Fognini, Fritz su quella di Sonego - Mentre il Roland Garros 2025 incanta ancora gli appassionati, l’attenzione si sposta già verso la prossima stagione su erba.

#TerraWortmannOpen #Halle #Jannik #Sinner @janniksin #Bublik #SinnerBublik #Sonego #Zverev Un lungo pomeriggio di #tennis. Dopo la tripletta di martedì: #Cobolli, Jan e Sonego, perché non pensare alla doppietta? Vai su X

Jannik si prepara ad affrontare Alexander Bublik nel secondo turno di Halle ? Il pensiero va subito ai quarti del 2023 quando, complice anche l'infortunio di Sinner, a passare fu il kazako che successivamente vinse anche il torneo Vai su Facebook

Sinner-Bublik all'Atp di Halle in diretta: punteggio e aggiornamenti in tempo reale. Cobolli batte Shapovalov, Sonego sfida Zverev - Jannik torna in campo dopo il successo contro Hanfmann al primo turno: chi vince raggiunge i quarti di finale. Come scrive corriere.it

SINNER-BUBLIK LIVE DOPO SONEGO-ZVEREV SU SKY SPORT UNO - Jannik Sinner ritrova Sasha Bublik due settimane dopo la sfida al Roland Garros: stavolta c'è in palio un posto nei quarti di finale all'Atp 500 di Halle. Si legge su sport.sky.it