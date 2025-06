LIVE Sonego-Zverev 6-3 4-6 3-4 ATP Halle 2025 in DIRETTA | si procede senza break nel 3° set

Un emozionante duello sulla terra battuta di Halle tra Sonego e Zverev si sta svolgendo senza sosta nel 3176° set, con scambi intensi e momenti di pura adrenalina. La partita tiene il pubblico con il fiato sospeso, ogni punto più combattuto dell'altro. Per non perdere neanche un colpo, clicca qui per aggiornare la diretta live e vivere ogni istante di questa sfida epica!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-4 Ace (10°)! 40-0 Ace (9°)! 30-0 Solito ace sporco. 15-0 Gran passante di rovescio sulla riga, numero in cross per fare punto dopo la risposta aggressiva di dritto dell’azzurro, con discesa a rete. 3-3 A zero Sonego! 40-0 Attacca improvvisamente di rovescio Sonego e si presenta a rete! Stecca il passante difficile di rovescio il tedesco. 30-0 Servizio e dritto Lorenzo! 15-0 Servizio vincente al centro di Sonego! 2-3 A quindici, come sempre nel parziale il tedesco. 40-15 Servizio e smash Zverev. 30-15 Lungo il rovescio del tedesco, che non si fida dello slice e sbaglia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sonego-Zverev 6-3, 4-6, 3-4, ATP Halle 2025 in DIRETTA: si procede senza break nel 3° set

In questa notizia si parla di: sonego - diretta - zverev - halle

LIVE Musetti/Sonego-Heliovaara/Patten, ATP Roma 2025 in DIRETTA: forfait del toscano per un infortunio al braccio - Benvenuti alla diretta live degli Internazionali d’Italia 2025! Oggi seguiamo il match tra Musetti, Sonego, Heliovaara e Patten, con la triste notizia del forfait di Sonego per infortunio al braccio.

Jannik si prepara ad affrontare Alexander Bublik nel secondo turno di Halle ? Il pensiero va subito ai quarti del 2023 quando, complice anche l'infortunio di Sinner, a passare fu il kazako che successivamente vinse anche il torneo Vai su Facebook

Sonego-Zverev LIVE: l'azzurro vince il 1° set; ATP Halle, Sonego Zverev in streaming gratis? Guarda il match in diretta; Halle, in campo Sonego-Zverev al terzo set. Poi Sinner-Bublik: diretta.

Sinner-Bublik all'Atp di Halle in diretta: punteggio e aggiornamenti in tempo reale. Cobolli batte Shapovalov, Sonego sfida Zverev - Jannik torna in campo dopo il successo contro Hanfmann al primo turno: chi vince raggiunge i quarti di finale. corriere.it scrive

Sinner-Bublik diretta: gli ottavi di finale dell’Atp 500 Halle. Orario e dove vederla in tv e streaming - Archiviata la vittoria in due set contro il tedesco Hanfmann, Jannik Sinner torna in campo questo pomeriggio negli ottavi di finale dell'Atp 500 di Halle. Lo riporta leggo.it