LIVE Sonego-Zverev 6-3 4-6 0-1 ATP Halle 2025 in DIRETTA | il tedesco brekka a zero e vince il secondo set

Il match tra Sonego e Zverev a Halle 2025 sta regalando emozioni intense, con il tedesco che rompe gli schemi e si aggiudica il secondo set. La tensione è palpabile: ogni punto può fare la differenza. Rimani aggiornato in tempo reale per non perdere neanche un colpo di questa sfida avvincente, dove l’agonismo e la determinazione sono protagonisti assoluti. CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE!

40-30 SERVIZIO e DRITTO Sonego! 30-30 Errore sull'altare della partita, di dritto, di Zverev! 15-30 Con il rovescio lungoriga il tedesco. Attenzione! 15-15 Gran difesa di dritto di Zverev e errore in controbalzo di Sonego. 15-0 Ace Sonego! 0-1 A zero con il settimo ace Zverev. 40-15 Palla corta vincente di Sonego. 40-0 Slice a segno Zverev. 30-0 Non risponde con il rovescio il torinese. Bruttissimo errore. La seconda era in kick al corpo, ottima. 15-0 In rete il cross di rovescio di Sonego. Serve Zverev. Addirittura il 91% di prime in campo, solo 5 seconde per Zverev.

