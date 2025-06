LIVE Sonego-Zverev 4-3 ATP Halle 2025 in DIRETTA | azzurro avanti nelle fasi calde di 1° set

Un emozionante duello tra Sonego e Zverev si svolge nel cuore del ATP Halle 2025, con il nostro azzurro protagonista di una rimonta incredibile. La tensione cresce a ogni punto, mentre l’Italia segue con passione questa sfida appassionante. Resta sintonizzato per non perdere neanche un dettaglio: clicca qui per aggiornamenti in tempo reale e vivi insieme a noi ogni momento di questa battaglia sul cemento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Servizio vincente del tedesco. 4-3 Nel 1° gioco ha rimontato da 15-40, nel 3° da 0-30. nel 5° ha tenuto a trenta e ora arriva anche il primo game a zero del match di SONEGO! 40-0 Servizio e smorzata vincente diretta! 30-0 Servizio vincente, benissimo! 15-0 Slice e attacco di dritto a segno per Sonego! 3-3 Servizio e dritto potente e a segno Zverev. 40-30 Meravigliosa palla corta vincente di Sonego! 40-15 Attacco molto piano di dritto di Zverev, non parte il passante di rovescio di Sonego. 30-15 Anche errore di dritto. Seconda, la seconda del match. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sonego-Zverev 4-3, ATP Halle 2025 in DIRETTA: azzurro avanti nelle fasi calde di 1° set

In questa notizia si parla di: sonego - diretta - zverev - halle

LIVE Musetti/Sonego-Heliovaara/Patten, ATP Roma 2025 in DIRETTA: forfait del toscano per un infortunio al braccio - Benvenuti alla diretta live degli Internazionali d’Italia 2025! Oggi seguiamo il match tra Musetti, Sonego, Heliovaara e Patten, con la triste notizia del forfait di Sonego per infortunio al braccio.

Jannik si prepara ad affrontare Alexander Bublik nel secondo turno di Halle ? Il pensiero va subito ai quarti del 2023 quando, complice anche l'infortunio di Sinner, a passare fu il kazako che successivamente vinse anche il torneo Vai su Facebook

Sonego-Zverev LIVE alle 15.30 su Uno; ATP Halle, Sonego Zverev in streaming gratis? Guarda il match in diretta; Halle, in campo Sonego-Zverev, poi Sinner-Bublik: diretta.

Sinner-Bublik all'Atp di Halle in diretta: punteggio e aggiornamenti in tempo reale. Cobolli batte Shapovalov, Sonego sfida Zverev - Jannik torna in campo dopo il successo contro Hanfmann al primo turno: chi vince raggiunge i quarti di finale. Secondo corriere.it

Halle, altra grande rimonta di Cobolli: batte Shapovalov, ora nei quarti Sonego o Zverev - Dopo la rimonta contro Joao Fonseca, il romano batte negli ottavi di finale dell’Atp 500 di Halle Denis Shapovalov, dopo che il canadese era andato a servire per il ... Da gazzetta.it