LIVE Sonego-Zverev 1-1 ATP Halle 2025 in DIRETTA | iniziata la sfida al n3 del mondo

L’atmosfera è elettrica a Halle, dove Sonego e Zverev si sfidano in un match che promette emozioni intense. Con il punteggio in equilibrio e i colpi di scena all’orizzonte, gli appassionati non perdono tempo e sono pronti a vivere ogni singolo punto in diretta. Rimanete con noi per non perdere neanche un istante di questa battaglia tra il numero 3 del mondo e il nostro campione italiano!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Seconda risposta non in campo su altrettante seconde, il dritto di Zverev sta iniziando già a scricchiolare. 15-30 Non risponde di dritto sulla seconda il tedesco. 0-30 Prima smorzata del match ma in rete Sonego. 0-15 Gran lungoriga vincente di dritto del tedesco. 1-1 Ace alla T a 203! 40-15 Servizio rovescio e comoda volèe Zverev. 30-15 Errore di dritto dopo il servizio, Zverev! 30-0 Servizio e dritto piano di Zverev, sbaglia la difesa di rovescio Sonego. 15-0 Servizio vincente, il primo. 1-0 E allora, c’è la partenza che volevamo: azzurro davanti! Dal 15-40! A-40 Servizio slice vincente Sonego! 40-40 Doppio fallo (1°). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sonego-Zverev 1-1, ATP Halle 2025 in DIRETTA: iniziata la sfida al n.3 del mondo

In questa notizia si parla di: zverev - sonego - diretta - halle

