LIVE Sinner-Bublik ATP Halle 2025 in DIRETTA | vince Khachanov ora altri due match e poi il numero 1

Scopri l'emozione del torneo ATP Halle 2025 con live aggiornamenti, dai primi incontri alle sfide più attese! Dopo la sorprendente vittoria di Khachanov su Auger-Aliassime, si susseguono emozioni tra Rublev, Etcheverry, Sonego e Zverev. E alle 15.30, il grande showdown tra Sinner e Bublik: un match imperdibile che potrebbe decidere le sorti del torneo. Resta con noi per vivere ogni istante di questa avvincente giornata di tennis!

13.30 Nel primo incontro di giornata il russo Karen Khachanov elimina il canadese Felix Auger-Aliassime sconfiggendolo con il punteggio di 6-3 1-6 6-3. Ora i match tra il russo Andrey Rublev e l'argentino Tomas Martin Etcheverry, e tra Lorenzo Sonego ed il tedesco Alexander Zverev, con quest'ulltimo incontro che inizierà non prima delle ore 15.30, poi toccherà a Sinner-Bublik. Il programma del match Sinner-Bublik Buongiorno e bentrovati alla diretta live testuale dell'incontro tra l'azzurro Jannik Sinner ed il kazako Alexander Bublik, valido per gli ottavi di finale dei Terra Wortmann Open 2025 di tennis: l'azzurro vuole proseguire il percorso verso la conferma del titolo conquistato lo scorso anno sull' erba outdoor di Halle, in Germania.