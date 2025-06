LIVE Sinner-Bublik ATP Halle 2025 in DIRETTA | tra poco inizia l’ottavo di finale!

Il grande momento è alle porte: live Sinner-Bublik all’ATP Halle 2025, un match imperdibile tra due talenti pronti a sfidarsi sulla scena internazionale. Tra tensione e adrenalina, i giochi stanno per cominciare, e tu puoi rimanere aggiornato in tempo reale. Preparati a vivere ogni scambio, ogni emozione, perché questo incontro promette spettacolo e sorprese fino all’ultima palla!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.39 Sinner servirà per primo nel game d’apertura. 19.38 I giocatori sono già in campo per il riscaldamento. 19.38 Chiaramente un conto è affrontare Bublik sulla terra, un altro sull’erba. Su questa superficie l’imprevedibile kazako è molto più pericoloso. Per chiunque. 19.36 Attualmente Bublik è n.45 del mondo, ma nel maggio 2024 era stato anche n.17. 19.35 Sinner è in vantaggio 4-1 nei precedenti con Bublik. Di recente si sono affrontati ai quarti del Roland Garros, con una netta affermazione per l’italiano per 6-1, 7-5, 6-0. L’unico precedente negativo risale però proprio ad Halle, quando nel 2023 l’altoatesino si ritirò sul punteggio di 5-7, 0-2. 🔗 Leggi su Oasport.it