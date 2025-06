LIVE Sinner-Bublik ATP Halle 2025 in DIRETTA | si va per le lunghe Ancora un match prima del n1

Resta sintonizzato per vivere in diretta l’emozionante incontro tra Sinner e Bublik a ATP Halle 2025. Tra sfide avvincenti e colpi sorprendenti, il torneo promette di regalare spettacolo fino all’ultimo scambio. Con un pubblico appassionato che non si arrende, si va per le lunghe ancora un match prima del numero uno. Clicca qui per aggiornamenti continui e non perderti nemmeno un momento di questa emozionante corsa al titolo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.42 E’ appena terminato il match tra Rublev ed Etcheverry, con l’argentino che ha eliminato la testa di serie n.4. Tra circa 20 minuti in campo Sonego-Zverev, poi toccherà finalmente a Sinner-Bublik. 13.30 Nel primo incontro di giornata il russo Karen Khachanov elimina il canadese Felix Auger-Aliassime sconfiggendolo con il punteggio di 6-3 1-6 6-3. Ora i match tra il russo Andrey Rublev e l’argentino Tomas Martin Etcheverry, e tra Lorenzo Sonego ed il tedesco Alexander Zverev, con quest’ulltimo incontro che inizierà non prima delle ore 15.30, poi toccherà a Sinner-Bublik. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Bublik, ATP Halle 2025 in DIRETTA: si va per le lunghe. Ancora un match prima del n.1

In questa notizia si parla di: sinner - bublik - diretta - match

Super Sinner supera Rublev in 3 set e trova Bublik ai quarti. Avanti anche Errani-Paolini - Sinner continua a sorprendere: dopo aver superato Rublev in tre set, il giovane talento italiano è pronto a sfidare Bublik ai quarti.

#Sinner-#Bublik: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming il tennis in tempo reale Vai su X

Il match tra Sinner e Rublev valido per gli ottavi di finale del Roland Garros si disputerà domani Lunedì 2 Giugno alle ore 20.15. Diretta Eurosport/Discovery Vai su Facebook

Sinner-Bublik all’ATP Halle in diretta: in palio i quarti di finale contro Machac; LIVE Sinner-Bublik ad Halle nel pomeriggio. Ora c'è Sonego contro Zverev; Sinner-Bublik: come vedere la partita in diretta streaming dall'estero.

Sinner-Bublik all’ATP Halle in diretta: in palio i quarti di finale contro Machac - Bublik oggi all'ATP Halle: ottavi di finale per Jannik da campione in carica, la cronaca della partita di tennis e gli aggiornamenti ... Come scrive fanpage.it

Sinner-Bublik diretta: gli ottavi di finale dell’Atp 500 Halle. Orario e dove vederla in tv e streaming - Archiviata la vittoria in due set contro il tedesco Hanfmann, Jannik Sinner torna in campo questo pomeriggio negli ottavi di finale dell'Atp 500 di Halle. Riporta leggo.it