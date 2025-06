LIVE Sinner-Bublik ATP Halle 2025 in DIRETTA | cresce l’attesa Sonego-Zverev al terzo set

L’atmosfera è calda e l’attesa cresce a Halle 2025, dove i migliori talenti del tennis mondiale si sfidano in match emozionanti. Dai duelli di Sonego e Zverev, ormai al terzo set, ai protagonisti come Sinner e Bublik pronti a scendere in campo, ogni istante promette spettacolo. Resta con noi per aggiornamenti in diretta e vivere ogni singolo colpo di questa incredibile giornata di tennis. La tensione è alle stelle—non perdere neanche un momento!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.21 Sonego-Zverev sono 1-1 dopo i primi due set. Al termine toccherà a Sinner. 16.42 E’ appena terminato il match tra Rublev ed Etcheverry, con l’argentino che ha eliminato la testa di serie n.4. Tra circa 20 minuti in campo Sonego-Zverev, poi toccherà finalmente a Sinner-Bublik. 13.30 Nel primo incontro di giornata il russo Karen Khachanov elimina il canadese Felix Auger-Aliassime sconfiggendolo con il punteggio di 6-3 1-6 6-3. Ora i match tra il russo Andrey Rublev e l’argentino Tomas Martin Etcheverry, e tra Lorenzo Sonego ed il tedesco Alexander Zverev, con quest’ulltimo incontro che inizierà non prima delle ore 15. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Bublik, ATP Halle 2025 in DIRETTA: cresce l’attesa. Sonego-Zverev al terzo set

