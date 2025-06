LIVE Sinner-Bublik ATP Halle 2025 in DIRETTA | c’è la mina vagante kazaka

Benvenuti alla diretta live degli ottavi di finale dei Terra Wortmann Open 2025 a Halle, dove Jannik Sinner, l’azzurro di punta, affronta il sorprendente kazako Alexander Bublik. Un match imperdibile tra talento e determinazione, con Sinner desideroso di confermare il suo titolo sull’erba tedesca. Rimanete con noi per seguire ogni scambio e aggiornamento in tempo reale di questa sfida ricca di emozioni e passione tennistica.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match Sinner-Bublik Buongiorno e bentrovati alla diretta live testuale dell’incontro tra l’azzurro Jannik Sinner ed il kazako Alexander Bublik, valido per gli ottavi di finale dei Terra Wortmann Open 2025 di tennis: l’azzurro vuole proseguire il percorso verso la conferma del titolo conquistato lo scorso anno sull’ erba outdoor di Halle, in Germania. Il numero 1 ATP sfiderà nuovamente Bublik, già incrociato e battuto pochi giorni fa nei quarti di finale del Roland Garros: a Parigi l’azzurro si impose nettamente in tre set, con il punteggio di 6-1 7-5 6-0. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Bublik, ATP Halle 2025 in DIRETTA: c’è la mina vagante kazaka

