LIVE Sinner-Bublik 6-3 3-6 4-6 ATP Halle 2025 in DIRETTA | il kazako elimina il n1 del mondo

Un'impresa storica si è conclusa: il kazako Bublik elimina il numero uno del mondo in una delle sfide più emozionanti dell'ATP Halle 2025. Un risultato che apre nuovi scenari e alimenta speranze di sorprese nel circuito. Ma cosa ha determinato questa vittoria? Scopriamo insieme gli istanti cruciali e le emozioni di una partita che resterà nella memoria degli appassionati. Ora, il focus si sposta su Wimbledon: la strada verso il trionfo continua!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.54 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 21.53 Adesso bisogna leccarsi le ferite e pensare a Wimbledon. 21.52 Il rimpianto principale è la seconda palla break sull’1-0 nel terzo set. Lì Sinner era entrato bene in risposta, ma è rimasto passivo da fondo, perdendo progressivamente campo e mettendo un diritto in rete. Lì, il vero Sinner, avrebbe fatto qualcosa in più. Sarebbe stato chirurgico. 21.52 Per l’italiano 30 vincenti e 25 errori gratuiti. 36-25 il computo per Bublik. 21.51 6 ace per Sinner, 15 per Bublik. 🔗 Leggi su Oasport.it