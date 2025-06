LIVE Sinner-Bublik 6-3 3-6 4-5 ATP Halle 2025 in DIRETTA | il n1 deve inventarsi qualcosa di speciale in risposta

nel match di oggi sarà proprio la capacità di Sinner di reinventarsi sotto pressione. Con un pubblico in attesa e un avversario sempre più sicuro, il giovane talento deve trovare quella mossa geniale che può cambiare le sorti del set. La partita è ancora aperta, e ogni colpo potrebbe essere quello decisivo. Che sia un colpo di fantasia o una strategia astuta, rimani con noi per scoprire come si svolgerà questa sfida mozzafiato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-5 Seconda vincente al corpo. E adesso Sinner dovrà inventarsi qualcosa in risposta. 40-30 Sul nastro la risposta di diritto del kazako. 30-30 Sinner sbaglia completamente la direzione dell’attacco, tira addosso a Bublik e il kazako va a segno con un comodo rovescio a campo spalancato. 30-15 Lungo il back di rovescio dell’italiano, che con la seconda ha raccolto sin qui solo il 47% dei punti. La chiave è tutta qui. 30-0 Ace di Sinner. 15-0 Larga la risposta di rovescio del kazako. 3-5 In rete la risposta di diritto di Sinner. Bublik è ad un game dalla vittoria più importante della sua vita, contro il n. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Bublik 6-3, 3-6, 4-5, ATP Halle 2025 in DIRETTA: il n.1 deve inventarsi qualcosa di speciale in risposta

