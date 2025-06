LIVE Sinner-Bublik 6-3 3-6 2-1 ATP Halle 2025 in DIRETTA | il n1 è nelle sabbie mobili Palla break annullata

Nel cuore di Halle 2025, il match tra Sinner e Bublik si infiamma tra colpi intensi e momenti di tensione. La tensione cresce, i punti si rincorrono e ogni scambio tiene il pubblico sulla sedia. Resta con noi per vivere ogni emozione in diretta e scoprire chi conquisterà la vittoria in questa sfida avvincente sui campi di sabbia. Non perdere neanche un istante: clicca qui per aggiornamenti live!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda. 30-30 Palla corta di Bublik. Sinner ci arriva in scioltezza, ma scaglia in corridoio un diritto incrociato tirato con troppa foga. Momento delicatissimo. Seconda di servizio. 30-15 Terzo doppio fallo per Sinner. 30-0 Lungo il diritto in corsa di Bublik, che stavolta mostra segnali di intemperanza. 15-0 Rovescio incrociato di Sinner, in rete il rovescio del n.45. 2-2 In rete il rovescio lungolinea dell’italiano. Il n.1 ha provato ad alzare il livello in questo game, ma il kazako ha retto. 40-30 Sinner gioca un back di diritto velenoso che il kazako non riesce a gestire. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Bublik 6-3, 3-6, 2-1, ATP Halle 2025 in DIRETTA: il n.1 è nelle sabbie mobili. Palla break annullata

Sinner continua a sorprendere: dopo aver superato Rublev in tre set, il giovane talento italiano è pronto a sfidare Bublik ai quarti.

