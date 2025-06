LIVE Sinner-Bublik 6-3 3-6 1-1 ATP Halle 2025 in DIRETTA | l’italiano non sfrutta 2 palle break

Sul campo di Halle, Sinner affronta Bublik in un match vibrante del 2025, dove ogni punto è una battaglia. Nonostante la pressione, l’italiano non sfrutta le palle break, rendendo il gioco ancora più emozionante. Segui in diretta questa sfida mozzafiato, ricca di colpi sorprendenti e momenti di pura adrenalina, e scopri come si evolverà questa partita cruciale per il torneo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A-40 Ace al centro di Sinner. 40-40 Pazzesco passante di diritto incrociato vincente di Bublik. Sembrava un punto già fatto per Sinner. A-40 Servizio e diritto lungolinea di Sinner. 40-40 Larga la risposta di rovescio lungolinea del kazako. Altra seconda. 30-40 E arriva il primo doppio fallo della partita per un irriconoscibile Sinner. Pericolosa seconda di servizio. 30-30 Sinner stecca nuovamente con il diritto. 30-15 Servizio e diritto incrociato dell’italiano. 15-15 Bublik va ‘all in’, scaglia delle mattonelle da fondo e va a segno con il diritto inside-out. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Bublik 6-3, 3-6, 1-1, ATP Halle 2025 in DIRETTA: l’italiano non sfrutta 2 palle break

Super Sinner supera Rublev in 3 set e trova Bublik ai quarti. Avanti anche Errani-Paolini - Sinner continua a sorprendere: dopo aver superato Rublev in tre set, il giovane talento italiano è pronto a sfidare Bublik ai quarti.

