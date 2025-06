LIVE Sinner-Bublik 6-3 2-4 ATP Halle 2025 in DIRETTA | si riapre tutto break per il kazako

Nel cuore di ATP Halle 2025, Bublik sorprende con un break che riapre il match contro l’azzurro. La tensione cresce ad ogni punto, tra scambi intensi e colpi vincenti. Chi si aggiudicherà il predominio nel set decisivo? Clicca qui per aggiornamenti live e vivi l’emozione in tempo reale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 In rete la palla corta del kazako in uscita dal servizio. 15-0 Bublik trova però l’ace esterno. 3-5 Servizio e schiaffo al volo dell’azzurro, che risale da 0-30 e accorcia le distanze. Adesso saranno fondamentali i primi due punti. 40-30 Servizio e rovescio lungolinea vincente dell’italiano. 30-30 Battuta esterna vincente, lunga la risposta dell’avversario. 15-30 Lunga la risposta di diritto del kazako. Seconda di servizio. Segnali di nervosismo per Sinner. 0-30 In rete il diritto dell’italiano in uscita dal servizio. 0-15 Doppio fallo di Sinner. Brutto e insolito passaggio a vuoto prolungato per il n. 🔗 Leggi su Oasport.it