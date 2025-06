LIVE Sinner-Bublik 6-3 2-3 ATP Halle 2025 in DIRETTA | il n45 è scatenato con la battuta

Segui in tempo reale l'emozionante match tra Sinner e Bublik al ATP Halle 2025, dove ogni punto incanta gli spettatori con colpi sorprendenti e strategie audaci. La tensione si fa palpabile mentre i due campioni si sfidano a suon di battute e scambi mozzafiato. Resta aggiornato sulle ultime azioni e non perdere neanche un dettaglio di questa sfida epica che promette di scrivere nuove pagine nel tennis internazionale. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-3 In rete la risposta di diritto dell’azzurro. 40-0 Lunghissimo il lob di rovescio giocato da Sinner. 30-0 Battuta esterna vincente di Bublik. 15-0 Servizio e diritto lungolinea del kazako. 2-2 Sinner martella da fondo, in rete il diritto di Bublik. 40-0 Ace al centro del n.1 al mondo. 30-0 Scambio con diversi back di rovescio da una parte e dall’altra, poi è lungo il diritto del n.45. 15-0 Bublik prende l’iniziativa, ma è in rete il rovescio lungolinea. 1-2 Bublik sta rischiando tutto e va a segno con il diritto lungolinea. A-40 Lunga la risposta di rovescio in allungo di Sinner. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Bublik 6-3, 2-3, ATP Halle 2025 in DIRETTA: il n.45 è scatenato con la battuta

