LIVE Sinner-Bublik 6-3 1-2 ATP Halle 2025 in DIRETTA | altra palla break annullata con un ace

Il match tra Sinner e Bublik a Halle 2025 si infiamma, con scambi intensi e colpi spettacolari. La tensione cresce ad ogni punto, mentre i due tennisti si sfidano con determinazione e tecnica impeccabile.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-2 Sinner martella da fondo, in rete il diritto di Bublik. 40-0 Ace al centro del n.1 al mondo. 30-0 Scambio con diversi back di rovescio da una parte e dall’altra, poi è lungo il diritto del n.45. 15-0 Bublik prende l’iniziativa, ma è in rete il rovescio lungolinea. 1-2 Bublik sta rischiando tutto e va a segno con il diritto lungolinea. A-40 Lunga la risposta di rovescio in allungo di Sinner. 40-40 Ancora un serve&volley, stavolta è in rete la volĂ©e di diritto. A-40 Serve&volley di Bublik, a segno con una volĂ©e di rovescio eccezionale. 40-40 Quando Sinner riesce a rispondere, poi vince quasi sempre lo scambio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Bublik 6-3, 1-2, ATP Halle 2025 in DIRETTA: altra palla break annullata con un ace

