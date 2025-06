LIVE Sinner-Bublik 6-3 0-1 ATP Halle 2025 in DIRETTA | il kazako annulla 3 palle break a suon di ace

Live Sinner-Bublik, ATP Halle 2025: un match ricco di emozioni, con il kazako che annulla tre palle break grazie a potenti ace. La tensione sale ad ogni scambio, tra risposte profonde e punti spettacolari. Restate aggiornati e non perdere neanche un istante di questa battaglia sul centrale! CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE e scoprire chi prenderĂ il sopravvento in questa sfida avvincente.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Ace esterno del kazako. 15-30 Bublik fa tutto bene, in rete il recupero di diritto dell’italiano. 0-30 Risposta profonda di Sinner, che poi va a segno con un diritto lungolinea vincente. 0-15 Lo scambio parte e Bublik mette il diritto in rete. 1-1 Palla corta di Bublik, contro-smorzata di Sinner e poi è larga l’ulteriore contro-smorzata del n.45. Punto spettacolare. 40-0 Servizio vincente al centro. 30-0 Battuta esterna vincente del n.1. 15-0 Sinner comanda sin dal servizio, fa male di diritto e chiude con il diritto incrociato. 0-1 In rete il diritto incrociato di Sinner. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Bublik 6-3, 0-1, ATP Halle 2025 in DIRETTA: il kazako annulla 3 palle break a suon di ace

In questa notizia si parla di: bublik - sinner - diretta - kazako

Super Sinner supera Rublev in 3 set e trova Bublik ai quarti. Avanti anche Errani-Paolini - Sinner continua a sorprendere: dopo aver superato Rublev in tre set, il giovane talento italiano è pronto a sfidare Bublik ai quarti.

Jannik si prepara ad affrontare Alexander Bublik nel secondo turno di Halle ? Il pensiero va subito ai quarti del 2023 quando, complice anche l'infortunio di Sinner, a passare fu il kazako che successivamente vinse anche il torneo Vai su Facebook

L'italiano, n°1 al mondo, sfida il tennista sorpresa del torneo e primo kazako a raggiungere questo traguardo in uno Slam maschile Vai su X

Diretta Sinner-Bublik, Atp Halle oggi. Cronaca e risultato live; Sinner-Bublik LIVE: Jannik vince il 1° set; Sinner-Bublik diretta Halle: segui gli ottavi di tennis oggi.

Diretta Live Sinner-Bublik Atp Halle ottavi di finale: subito break - I due si sono già sfidati al Roland Garros e l'altoatesino ha avuto la meglio in tre set ... Come scrive sport.virgilio.it

Sinner-Bublik diretta Halle: segui gli ottavi di tennis oggi - Torna in campo Jannik Sinner, che affronta il kazako Aleksandr Bublik (n. Riporta msn.com