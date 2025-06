LIVE Sinner-Bublik 4-1 ATP Halle 2025 in DIRETTA | c’è un break da difendere

Segui in tempo reale l'emozionante sfida tra Sinner e Bublik all'ATP Halle 2025. L'azzurro domina il campo con sicurezza, ma il kazako non molla, creando un match ricco di colpi spettacolari e tensione palpabile. Resta aggiornato su ogni punto e scopri come si evolve questa battaglia di tennis tra due campioni. Non perdere neanche un istante: clicca qui per vivere l'azione dal vivo!

4-1 Battuta esterna vincente. 40-0 Servizio e diritto lungolinea di Sinner, lungo il pallonetto difensivo del kazako. 30-0 Servizio vincente al centro. 15-0 Stupendo diritto vincente di Sinner in contropiede. 3-1 In rete la risposta di rovescio dell'azzurro. 40-0 Ace al centro del n.45 del mondo. 30-0 Lungo di poco il rovescio in contropiede dell'italiano. 15-0 Bublik trova un angolo acuto con il rovescio incrociato. Si parla molto del servizio di Sinner. Ma un conto è battere sulla terra rossa, un altro su cemento o erba. Il n.1 si trova più a suo agio sulle due ultime superfici menzionate.

