LIVE Scherma Europei 2025 in DIRETTA | tra poco gli ottavi Le spadiste sfidano le atlete indipendenti neutrali

Gli Europei di scherma 2025 sono nel vivo e l’atmosfera si fa sempre più intensa. Tra poco, gli ottavi di finale vedranno le spadiste italiane affrontare atlete indipendenti e neutrali, con molte sfide all’orizzonte. La tensione cresce e ogni mossa sarà decisiva: attenzione a un inizio energico e senza paura. Resta con noi per non perdere nemmeno un colpo di questa emozionante giornata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.03 Cresce l’attesa per il debutto delle azzurre, alle prese con delle avversarie competitive ed impegnative. La chiave sarà non iniziare in modo troppo contratto. Le neutrali infatti hanno già avuto modo di “sciogliersi” durante la sfida con l’Olanda. E’ lecito quindi aspettarsi un inizio aggressivo. 10.00 Definito l’ordine dell’incontro tra AIN ed Italia # AIN SD Risultati Risultati SD ITALY # 3 MURTAZAEVA Aizanat FIAMINGO Rossella 6 1 BAVUGE KHABIMANA Milen SANTUCCIO Alberta 5 2 BEKMURZOVA Iana RIZZI Giulia 4 1 BAVUGE KHABIMANA Milen FIAMINGO Rossella 6 3 MURTAZAEVA Aizanat RIZZI Giulia 4 2 BEKMURZOVA Iana SANTUCCIO Alberta 5 1 BAVUGE KHABIMANA Milen RIZZI Giulia 4 2 BEKMURZOVA Iana FIAMINGO Rossella 6 3 MURTAZAEVA Aizanat SANTUCCIO Alberta 5 9. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: tra poco gli ottavi. Le spadiste sfidano le atlete indipendenti neutrali

In questa notizia si parla di: diretta - neutrali - scherma - europei

Scherma, Italia: spada e sciabola sono di bronzo a Genova - Mormile: La medaglia è un punto di partenza; Europei Genova 2025 - Quinta giornata di gare: spazio per le prove a squadre di sciabola femminile e spada maschile (dalle ore 15.25 diretta RaiSport e SkySport) / Link risultati live; Europei Genova 2025: Italia in finale con le squadre di fioretto femminile e sciabola maschile (diretta RaiSport e Sky Sport) / Link risultati live.

Scherma, a Genova scendono in pedana la sciabola e la spada - Dopo l'exploit delle ragazze azzurre, oro nel fioretto, oggi è il turno di altre due armi. Lo riporta msn.com

Campionati Europei di Scherma Genova 2025 in diretta su Sky e NOW: 6 giorni di gare e 12 titoli in palio - Il segreto del successo è qui, leggi subito l'articolo per scoprire di più! Da digital-news.it