LIVE Scherma Europei 2025 in DIRETTA | spadiste in difficoltà con la Svezia nei quarti

L'azione mozzafiato ai Campionati Europei di scherma 2025 sta infiammando gli appassionati: le spadiste italiane si giocano il tutto per tutto contro la Svezia, con emozioni che tengono col fiato sospeso. Chi avrĂ la meglio in questa battaglia decisiva? Non perdere neanche un istante: clicca qui per aggiornare la diretta e scoprire il risultato finale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Ci deve pensare Alberta Santuccio ora. Ultimo assalto contro Fransson. Ci si gioca un posto in semifinale. ITALIA-SVEZIA 25-25 Tocca la svedese. Sfida veramente durissima per le azzurre. ITALIA-SVEZIA 25-24 Stoccata di Rizzi. ITALIA-SVEZIA 24-24 Colpo doppio! Adesso il penultimo assalto. In pedana Rizzi e Ulltjarn. ITALIA-SVEZIA 23-23 Colpo doppio! ITALIA-SVEZIA 22-22 Ancora Fiamingo! ITALIA-SVEZIA 21-22 Rossella mette la stoccata! ITALIA-SVEZIA 20-22 Purtroppo tocca Martensson dopo una lunga attesa di Fiamingo. Si chiude il sesto assalto. Sfida durissima. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: spadiste in difficoltĂ con la Svezia nei quarti

In questa notizia si parla di: svezia - diretta - scherma - europei

Italia-Svezia in diretta su Rai 2: programma della partita di Nations League femminile - ...si preannuncia elettrizzante! Questa sfida non è solo una partita, ma un'opportunità per le nostre atlete di brillare su un palcoscenico internazionale e dimostrare il valore del calcio femminile in continua crescita.

? Le Ragazze guidate da Matteucci sono pronte all'esordio, contro le padrone di casa della Polonia. Forza Azzurrine! Ore 18 in diretta su #RaiPlay #U19WEURO #Under19 #Azzurrine Vai su Facebook

Olimpiadi Parigi 2024 Day 2, Diretta Gare Domenica 28 Luglio (Discovery+ Eurosport e Rai2); Olimpiadi Parigi 2024 Day 5, Diretta Gare Mercoledi 31 Luglio (Discovery+ Eurosport e Rai2); Mondiali di sci, Italia oro nel parallelo a squadre miste.

DIRETTA EUROPEI SCHERMA 2024 BASILEA/ Italia medaglia d’oro nella spada femminile! (oggi 21 giugno) - che nel primo turno della competizione a squadre ha sconfitto la Svezia per 45- Come scrive ilsussidiario.net

Campionati Europei di Scherma Genova 2025 in diretta su Sky e NOW: 6 giorni di gare e 12 titoli in palio - Gli assalti decisivi e le stoccate da medaglia dei Campionati Europei di Scherma “Genova 2025” saranno in diretta su Sky e in stream ... Riporta informazione.it