LIVE Scherma Europei 2025 in DIRETTA | si chiude con le prove a squadre di fioretto maschile e spada femminile

Benvenuti alla nostra diretta live degli Europei di scherma 2025 a Genova, l’evento che chiude con emozionanti prove a squadre di fioretto maschile e spada femminile. L’Italia punta al successo finale, contando sui propri campioni per lasciare un segno indelebile in questa ultima giornata. Il pubblico ligure non smetterà di tifare fino all’ultima stoccata: restate con noi per vivere ogni istante di questa suggestiva conclusione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nell a DIRETTA LIVE testuale dell’ultima giornata degli Europei di scherma 2025. A Genova la rassegna continentale si chiude con le prove a squadre di fioretto maschile e spada femminile. L’Italia vuole lasciare il segno negli ultimi due tabelloni puntando dritto al bottino grosso in entrambe le specialità. Il pubblico ligure supporterà i propri beniamini fino all’ultima stoccata, come peraltro già fatto nelle giornate precedenti. Nel fioretto maschile l’Italia è testa di serie numero uno e partirà direttamente dai quarti di finale, dove affronterà una tra Austria e Spagna. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: si chiude con le prove a squadre di fioretto maschile e spada femminile

In questa notizia si parla di: diretta - scherma - europei - chiude

Diretta Rai Sport Sabato 24 Maggio 2025: Giro d’Italia, Equitazione, Scherma, Pallanuoto, Pallavolo, Tuffi - Sabato 24 maggio 2025, Rai Sport offre un ricco palinsesto con dirette e approfondimenti di eventi sportivi come il Giro d'Italia, equitazione, scherma, pallanuoto, pallavolo e tuffi.

LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: prosegue la caccia alla Francia nel medagliere, attesa per gli sciabolatori - Vai su X

Scherma,, Campionati europei Genova 2025: oro per l'Italia nel fioretto femminile a squadre Segui la diretta streaming su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/06/sport-scherma-campionati-europei-genova-2025-matteo-galassi-andrea-santarelli-m Vai su Facebook

Diretta Rai Sport Domenica 15 Giugno 2025 Scherma Europei Genova, Ciclismo, Atletica, Calcio; LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: doppio bronzo per l’Italia, doppio oro per la Francia che vola nel medagliere; LIVE Scherma Europei 2025 in DIRETTA | doppio bronzo per l’Italia la Francia vince nella spada maschile.

Due bronzi agli Europei di scherma a Genova, Italia a quota 11 podi. Si chiude con le spadiste - Doppio bronzo azzurro dalle squadre di spada maschile e sciabola femminile, per consolidare il primo posto come medaglie ... Scrive informazione.it

Scherma, a Genova scendono in pedana la sciabola e la spada - Dopo l'exploit delle ragazze azzurre, oro nel fioretto, oggi è il turno di altre due armi. Da msn.com