LIVE Scherma Europei 2025 in DIRETTA | sarà Italia-Svezia ai quarti nella spada Attesa per il quarto dei fiorettisti

Segui in tempo reale i Campionati Europei di scherma 2025, un evento imperdibile per gli appassionati di spada e fioretto. Le nostre atlete italiane si preparano a dare il massimo, con le spadiste favorite e i fiorettisti in attesa di scendere in pedana. Resta sintonizzato per aggiornamenti esclusivi, emozioni e risultati: l’azione è al massimo, e tu non puoi perderla! Clicca qui per vivere ogni istante della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.19: Le spadiste partono nettamente favorite contro la Svezia. L’eventuale semifinale sarà con la vincente tra Ungheria e Ucraina. 11.16: Ricordiamo che i fiorettisti entreranno in pedana solamente dalle 13 e direttamente ai quarti di finale contro la vincente di Spagna-Austria. 11.10: Questi i quarti di finale della spada femminile dalle ore 11.40 Italia-Svezia Ungheria-Ucraina Polonia-Estonia Svizzera-Francia 11.07: L’Italia affronterà la Svezia ai quarti di finale. Le svedesi hanno sconfitto la Germania per 38-32. 33-38 Ultima stoccata di Alberta, autrice di un grandissimo assalto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: sarà Italia-Svezia ai quarti nella spada. Attesa per il quarto dei fiorettisti

