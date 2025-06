LIVE Scherma Europei 2025 in DIRETTA | rimonta folle dei fiorettisti in semifinale! Sarà finale contro la Francia bronzo per le spadiste

L'emozione esplode agli Europei di scherma 2025: l'Italia conquista la sua 12ª medaglia in un'atmosfera di pura adrenalina. La rimonta spettacolare dei fiorettisti in semifinale e la straordinaria vittoria per il bronzo del fioretto maschile sono momenti memorabili che ci riempiono di orgoglio. Resta con noi: la giornata è ancora ricca di colpi di scena e successi italiani da celebrare!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.25: Arriva la medaglia numero 12 per l’Italia all’Europeo di casa. Ci vorrà un po’ di tempo per la finale per il bronzo del fioretto maschile tra Russia e Belgio BRONZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ITALIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! 27-26, Santuccio compie un vero capolavoro! Sotto di 4 punti ha messo all’angolo Lehis, non certo l’ultima arrivata, e ha piazzato un break di 5-0 che vale il terzo gradino del podio! Ci si gioca il bronzo alla stoccata decisiva. Priorità Estonia Italia-Estonia 26-26 Italia-Estonia 25-26 Italia-Estonia 24-26 Italia-Estonia 23-26 Italia-Estonia 22-26 Italia-Estonia 22-25 Italia-Estonia 22-24 Ultimo assalto tra Lehis e Santuccio Italia-Estonia 21-24 FINALEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE! L’ITALIA CON UNA RIMONTA INCREDIBILE BATTE 45-40 LA RUSSIA E CONQUISTA L’ACCESSO ALLA FINALE DEL FIORETTO UOMINI! Bravissimo Marini a suonare la carica, Macchi a proseguire la rimonta e Bianchi a chiudere una sfida complicatissima! Italia-Russia 44-40 Italia-Russia 43-40 Italia-Russia 42-40 Italia-Russia 42-39 Italia-Estonia 21-19 Italia-Russia 42-38 Italia-Russia 41-38 Italia-Russia 40-38 Italia-Estonia 20-19 Italia-Russia 40-37 Italia-Russia 40-36 Si chiude il tempo e l’Italia va all’assalto finale sul +3. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: rimonta folle dei fiorettisti in semifinale! Sarà finale contro la Francia, bronzo per le spadiste

In questa notizia si parla di: finale - diretta - bronzo - scherma

LIVE Milan-Bologna 0-1, Finale Coppa Italia calcio 2025 in DIRETTA: Ndoye firma la rete che vale la vittoria del trofeo! - Il Bologna conquista la Coppa Italia 2025 sconfiggendo il Milan 0-1 nella finale, grazie a un gol decisivo di Ndoye.

Europei di Scherma: oggi in pedana spada maschile e sciabola donne Seconda giornata: Viale ai quarti di finale nella sciabola donne e medaglia azzurra certa nella spada maschile tra Cuomo e Santarelli. Segui la diretta streaming su http://Rainews.it Vai su X

Europei di Scherma: bronzo per Martina Batini nel fioretto donne Nella giornata inaugurale del campionato continentale arriva la prima medaglia per l’Italia. Segui la diretta streaming su Rainews.it https://www.rainews.it/articoli/2025/06/scherma-a-genova-gli- Vai su Facebook

Scherma, Italia: spada e sciabola sono di bronzo a Genova - Mormile: La medaglia è un punto di partenza; Europei di scherma, Italia: doppio bronzo nella sciabola e nella spada a squadre; DIRETTA Europei di scherma, terza giornata di gare: in palio gli ultimi due titoli individuali.

DIRETTA Europei di scherma, fioretto maschile: Bianchi in finale, Marini vince il bronzo - Marini vince il bronzo nel fioretto maschile Tommaso Marini vince la medaglia di bronzo nel torneo individuale di fioretto maschile negli Europei di scherma in corso a Genova. Come scrive msn.com

Europei di scherma, l'Italia in finale per il bronzo nella spada uomini e sciabola donne - A Genova, agli Europei 2025, l'Italia si giocherà il bronzo sia nella spada maschile sia nella sciabola femminile. Riporta sport.sky.it