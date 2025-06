LIVE Scherma Europei 2025 in DIRETTA | l’Italia vuole chiudere col botto tra fioretto maschile e spada femminile

Benvenuti alla diretta live degli Europei di scherma 2025 a Genova, un grande palcoscenico che si prepara a scrivere il capitolo finale di questa emozionante manifestazione. Con le prove a squadre di fioretto maschile e spada femminile, l’Italia punta a chiudere in trionfo, alimentando la passione di un pubblico entusiasta. Rimanete con noi per vivere ogni istante di questa ultima avventura continentale, dove il talento italiano si prepara a lasciare il segno.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'ultima giornata degli Europei di scherma 2025. A Genova la rassegna continentale si chiude con le prove a squadre di fioretto maschile e spada femminile. L'Italia vuole lasciare il segno negli ultimi due tabelloni puntando dritto al bottino grosso in entrambe le specialità. Il pubblico ligure supporterà i propri beniamini fino all'ultima stoccata, come peraltro già fatto nelle giornate precedenti. Nel fioretto maschile l'Italia è testa di serie numero uno e partirà direttamente dai quarti di finale, dove affronterà una tra Austria e Spagna.

