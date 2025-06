LIVE Scherma Europei 2025 in DIRETTA | le spadiste sono in semifinale! Ora il quarto dei fiorettisti

I Campionati Europei di scherma 2025 stanno regalando emozioni mozzafiato, con le nostre spadiste in semifinale e i fiorettisti pronti a scendere in pedana nei quarti di finale. L’azione è frenetica e il percorso verso la medaglia è tutto da seguire. Rimanete con noi per aggiornamenti in diretta e vivi ogni istante di questa competizione eccezionale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:20 5-3 Foconi! Ora in pedana il campione europeo Guillaume Bianchi opposto a Moritz Lechner. 13:17 Inizia la sfida. Primo assalto tra Alessio Focono e Maximilian Ettelt. 13:16 Di seguito il tabellone del fioretto maschile allineato ai quarti: Italia-Austria Ungheria-AIN Belgio-Polonia Francia-Germania 13:13 Sulla pedana 5 si accingono a fare il loro ingresso Italia ed Austria per il quarto di finale del fioretto maschile. 13:09 Programma chiaramente in ritardo vista la pausa di oltre mezz’ora avvenuta in precedenza a causa di problemi alla rete wi-fi interna al Palasport di Genova. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: le spadiste sono in semifinale! Ora il quarto dei fiorettisti

